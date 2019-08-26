شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يصل مقر "جلسة المناخ" على هامش قمة السبع بفرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل قبل قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى مقر انعقاد جلسة المناخ والتنوع البيولوجى والمحيطات، على هامش قمة السبع المقامة فى مدينة بياريتز الفرنسية، ومن المقرر أن يلقى كلمة خلال هذه الجلسة.

وكان الرئيس السيسى التقى قبل قليل الرئيس الأمريكى على هامش قمة السبع، حيث أكد ترامب للرئيس السيسى، أن الدولة المصرية قامت بعمل رائع تحت قيادة متميزة.