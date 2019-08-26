شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: ارتفاع صادرات البصل لـ 398 ألف طن ورقابة بمفارش ومحطات التعبئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، بشان صادرات المنتجات الزراعية ، ارتفاع صادرات البصل إلى 398 ألفا و925 طنا، خلال الفترة من أول يناير وحتى 21 من الشهر الجارى، والتصدير طبقا للاشتراطات الجديدة.

وقال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، في تصريحات لـ "الخليج 365 "، إن جميع الشحنات المصدرة من منتجات الخضر والفاكهة شهدت قفزة فى الصادرات الموسم الحالى، موضحا أن محصول البصل حصل على المركز الثالث فى الصادرات بـ 398 ألفا و925 طنا، مؤكدا أن جميع الشحنات المصدرة تلتزم بالاشتراطات الجديدة لمحطات ومراكز ومفارش وإعداد وتجهيز وتعبئة البصل الطازج "الناشف" للتصدير.

وأضاف رئيس الحجر الزراعى، أن شروط تصدير البصل، تتمثل في الالتزام بإجراء تحليل العينات واستيفاء الاشتراطات اللازمة فى مفارش البصل بالنسبة للسعودية ، للحفاظ على المنظومة الرقابية وحماية الصادرات المصرية، موضحا أن هناك تعليمات مشددة لجميع الشركات المصدرة للبصل الطازج الالتزام بالفرز والتعبئة فى المحطات او مراكز التعبئة المعتمدة والمؤكدة من الحجر الزراعى، مؤكدا أن إدارة خدمة المصدرين كلفت لجانا من مفتشى الحجر الزراعى لاعتماد محطات ومراكز تعبئة البصل الطازج، وكذلك تتولى فتح سجلات للمصدرين بهذه المحطات والمركز المعتمدة.