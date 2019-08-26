شكرا لقرائتكم خبر عن بالاسماء: رفع الجنسية مصرية عن 22 مواطن وردها لــ 19آخرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منحت وزارة الداخلية الإذن لعدد 22 من المتقدمين للتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم الإحتفاظ بالجنسية المصرية

Advertisements كما ردت وزارة الداخلية المصرية الجنسية لعدد 19 من المتقدمين لرد " الجنسية المصرية"

بيان بأسماء طالبى رد الجنسية

رد الجنسية جاء القراران بعد الاطلاع على الدستور والقانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية والقرار الوزارى 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض من اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالاسماء: رفع الجنسية مصرية عن 22 مواطن وردها لــ 19آخرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.