شكرا لقرائتكم خبر عن الدمغة والموازين : مصادرة 1.5 كيلو ذهب غير مطابق للمواصفات بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اللواء مهندس عبد الله منتصر رئيس مصلحة الدمغة والموازين بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن مصادرة 1.5 كيلو ذهب غير دموغة من خلال المصلحة، لدى بعض المحلات بمحافظة الإسكندرية ، قبل بيعها للمواطنين، حيث جرى التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، وعرضه على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وكان رئيس المصلحة الدمغة والموازين لـ"الخليج 365"، قد أكد أن وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهت بشأن تكثيف الحملات الرقابية على محلات الذهب والفضة للتأكد من مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية، إضافة إلى التفتيش بشكل مستمر على الأسواق، لضمان عدم تلاعب البعض بالمنتجات، حيث يجرى تشكيل مجموعات عمل من مفتشى المصلحة للرقابة على الأسواق والتأكد من جودة المعادن الثمينة المطروحة بالأسواق.