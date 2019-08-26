إحباط ترويج 29 طن حلاوة مجهولة المصدر في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: شنت إدارة شرطة التموين بمديرية أمن البحيرة، حملة تموينية مكبرة بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لا سيما جرائم الغش التجاري لحماية جمهور المستهلكين. أسفرت جهود الحملة عن ضبط (29,145 طن حلاوة طحينية "منتج نهائي" كمية من مستلزمات الإنتاج" بحوزة مالك مصنع غير مرخص لإنتاج الحلاوة الطحينية والطحينة، بدائرة مركز شرطة دمنهور، لاستخدامه مواد خام وملح طعام مجهولة المصدر، وضبط "35 ألف و40 كيس منتجات غذائية "سناكس – فيشار"، 2544 عبوة بسكويت منتهية الصلاحية، خط إنتاج" داخل مصنع ومخزن "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة دمنهور. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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