فحص شقة مفروشة وتنفيذ 53 حكما في الطالبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: واصلت قوات الشرطة حملاتها المكبرة لفرض السيطرة الأمنية وإزالة الإشغالات والمعوقات من الطريق العام بشارع عثمان محرم بمنطقة الطالبية بمشاركة ضباط 5 إدارات نوعية بمديرية أمن الجيزة. خلال الـ24 ساعة الماضية حققت الحملة التي يترأسها اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة نتائج إيجابية عدة في مجال المرافق والبحث الجنائي. في مجال المرافق تم إزالة 52 حالة تعد متنوعة، وضبط قضيتي اتجار في المخدرات، و3 قطع سلاح أبيض، وتنفيذ 53 حكما قضائيا والقبض على متهم صادر ضده أمر ضبط وإحضار وفحص شقة مفروشة. تحررت المحاضر اللازمة حيال المتهمين، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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