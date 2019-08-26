تنفيذ 65 حكما قضائيا ورفع 293 حالة تعد في شوارع العمرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
وجه قطاع غرب الجيزة حملة مكبرة لإزالة التعديات بشارع مستشفى الصدر بدائرة قسم شرطة العمرانية.
شارك في الحملة ضباط وقوات الإدارة العامة لمباحث الجيزة ومرور الجيزة وقوات الأمن وإدارة شرطة المرافق والحماية المدنية.
أسفرت الحملة عن رفع 293 حالة تعد على الطريق العام، وحجز 5 "توك توك" إضافة إلى ضبط 5 قضايا مخدرات، وقطعتي سلاح وتنفيذ 65 حكما قضائيا متنوعاً.
تحررت المحاضر اللازمة، وأحالها اللواء محمد الشريف، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.
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