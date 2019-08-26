ضبط 45 موقفا عشوائيا والتقاط 90 مخالفة رادار بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

واصلت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية والانضباطية بالشوارع والمحاور الرئيسية؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية للقطاع.

‫وأسفرت جهود الحملات بقيادة اللواء محمود عبد الرازق، مدير مرور الجيزة -خلال 24 ساعة- عن ضبط 4484 مخالفة مرورية، تتصدرها نموذج 125 بـ1938 مخالفة تليها الانتظار الخاطئ بـ1731 مخالفة.

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كما تم حجز 29 "توك توك"، وضبط 45 موقفا عشوائيا، وتحرير 90 مخالفة تجاوز السرعة المقررة "رادار"، و41 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان والتصالح الفوري في 83 حالة.

وشملت الجهود تحرير 38 مخالفة الصلاحية الفنية للسيارة، و24 ملصقات ومتعلقات، و38 مخالفة زجاج فاميه، و35 حملة على سيارات السرفيس.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات اللواء هشام فاروق، حكمدار الجيزة، بشن عدة حملات مرورية وانضباطية؛ لفرض الانضباط بالشارع وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.