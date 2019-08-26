ضبط تمثال على شكل قرد و5 قطع حشيش بحوزة سباك بالحوامدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: ألقت قوات الشرطة القبض على سباك لاتهامه بالاتجار في الحشيش بمركز الحوامدية. وردت معلومات أكدتها تحريات ضباط مباحث مركز شرطة الحوامدية مفاداها قيام "سيد. ع" 41 سنة، سباك، بالاتجار في المواد المخدرة متخذاً منطقة سكنه مسرحاً لترويجها. Advertisements عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بمسكنه وبحوزته 5 قطع لجوهر الحشيش المخدر وزنت 50 جراما، ومبلغ 250 جنيها، وتمثال متوسط الحجم على شكل قرد يشتبه في أثريته. بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ من حصيلة بيعها، وعثوره على التمثال المضبوط أثناء قيامه بأعمال حفر للسباكة، وأفاد مفتش الأثار بعدم أثريته. تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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