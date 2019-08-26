القبض على 35 عنصرا إجراميا في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

واصلت أجهزة الأمن بالجيزة جهودها في ملاحقة تجار المواد المخدرة وحائزي الأسلحة والذخائر بدون ترخيص.

حملات مكبرة على مدار الـ24 ساعة استهدفت بؤرا إجرامية أسفرت عن ضبط 35 متهما بحوزتهم جرام حشيش، 18 جرام هيروين، 1740 قرص مخدر، 390 جراما من مخدر الإستروكس، وطبنجة.

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الداخلية بوضع خطط بحث عاجلة لضبط الخارجين عن القانون ومكافحة الجريمة بشتى صورها، وتكثيف التواجد الأمني خلال المرحلة الراهنة وتفعيل دور المرورات النهارية والليلية والأكمنة الثابتة والمتحركة وضبط المسجلين جنائياً والعناصر الخطرة خاصة محرزي ومتجرى المواد والعقاقير المخدرة والأسلحة النارية.