مرور الجيزة تطارد "التوك توك" في شوارع أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: وجهت شرطة المرافق بالجيزة حملة مكبرة بمدينة 6 أكتوبر؛ لإزالة الإشغالات والتعديات على الطريق العام وضبط الباعة الجائلين الذين استباحوا حرمة الطريق وخالفوا القانون في ارتكابهم لمخالفات إشغال وإعاقة حركة الطريق للمارة. وشارك في الحملة (ضباط وقوات الإدارة العامة لمباحث الجيزة - مرور الجيزة – قوات أمن الجيزة – ضباط وقوات إدارة شرطة المرافق – تأمين المناطق السياحية والأثرية – الحماية المدنية) لرفع كافة الإشغالات والمعوقات. Advertisements واسفرت الحملة عن رفع 322 حالة تعد متنوعة، وإزالة 16 لوحة إعلانية مخالفة، وعشرات الكراسي وثلاجات العرض. مروريا، تم ضبط 106 حالات سحب متنوع، وتحرير 135 مخالفة نموذج 125، و91 كلبشًا بالإضافة حجز 19 دراجة ناريتين "توك توك"، و20 سيارة سرفيس تحت إشراف اللواء محمود عبد الرازق، مدير مرور الجيزة. تحررت المحاضر اللازمة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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