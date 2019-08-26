أمن الجيزة يوقع 36 تاجر مخدرات ويضبط 11 قطعة سلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

واصلت أجهزة الأمن بالجيزة جهودها برئاسة اللواء محمد الشريف؛ لإنفاذ القانون وتحقيق مبدأ الردع العام، وذلك بشن حملات مكبرة بمختلف المناطق.

وتستهدف الحملات تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، وخاصة محرزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص لما لها من خطورة بالغة على المجتمع.

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أسفرت الحملات بقيادة اللواء رضا العمدة، مدير مباحث الجيزة، ونائبيه اللواءين مدحت فارس وسامح الحميلي عن ضبط 39 متهمًا بينهم 36 بالاتجار في المواد المخدرة بمضبوطات بلغت 1280 جرام حشيش، 470 قرصا مخدرا، و64 جرام هيروين، 1050 جرام بانجو و510 جرامات من مخدر الإستروكس.

في مجال قضايا الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، تم ضبط 11 متهما في قضايا دفاع عن النفس، وعُثر بحيازتهم 7 فرد خرطوش عيار محلي الصنع، وبندقية آلية و3 طبنجات عيار 9مم.

تحررت المحاضر اللازمة حيال المتهمين، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.