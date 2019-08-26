وزيرة البيئة تناقش مع مدير "إيفاد" الحد من تأثير التغيرات المناخية على الزراعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

عقدت وزيرة البيئة، اجتماعًا مع دينا صالح، المدير الوطني لمكتب الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بمصر (إيفاد) والوفد المرافق لها لبحث أوجه التعاون بين الجانبين في مجال الحد من تأثير التغيرات المناخية على الزراعة.

وأكدت وزيرة البيئة، خلال الاجتماع، أهمية العمل على مساعدة المزارعين على التكيف مع آثار التغيرات المناخية وزيادة الإنتاج الزراعي والحيواني وذلك من خلال استحداث تكنولوجيات جديدة لتنفيذ ذلك، مشيرة إلى أهمية التعاون مع صندوق المناخ الأخضر في هذا الشأن.

واستعرض الجانبان، عددًا من المشروعات التي ينفذها الصندوق في مصر، حيث بدأ تنفيذ مشروع سيل لمساعدة الفلاحين لزيادة دخلهم وإنتاجيتهم، حيث أكدت الوزيرة ضرورة إنشاء مكون لتدوير المخلفات الزراعية وإنتاج الوقود الحيوي به، ومشروع ستار الذي يتم تنفيذه بمحافظات المنيا وأسيوط وسوهاج لمساعدة الفلاحين على تحسين نظم الري وزيادة الإنتاجية الزراعية والمساعدة على التكيف مع التغيرات المناخية، بالإضافة إلى عدد من المشروعات الأخرى الجاري تنفيذها في مصر.