الرئيس السيسي يلتقي رئيس وزراء بريطانيا على هامش قمة السبع

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، برئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، على هامش قمة السبع المقامة في فرنسا.
يذكر أن الرئيس السيسي يشارك اليوم الاثنين في آخر أيام قمة مجموعة الـ7 المنعقدة حاليًا في مدينة بياريتز الفرنسية في جلسة مجموعة السبع G7 الخاصة بقضايا "المناخ والتنوع البيولوجي والمحيطات"، من المقرر أن يلقي كلمة توضح وجهة نظر القارة الأفريقية تجاه قضايا البيئة وتغير المناخ.
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