ترامب للسيسي: مصر حققت تقدمًا كبيرًا تحت قيادتكم

محمد اسماعيل - القاهرة - بياريتز- (أ ش أ):

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، عن خالص سعادته وشكره بلقائه مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وقال السيسي، على هامش اللقاء الذي عقد على هامش قمة مجموعة الدول السبع في فرنسا، "إن التفاهم والتقدير والاحترام المتبادل بين مصر وأمريكا أكثر من عظيم"، مضيفًا أن العلاقات بين البلدين مستمرة قبل الحملة وبعد انتهاء الحملة، في إشارة إلى حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية، "نحن قدمنا لكم التهنئة مبكرًا سابقًا.. وسوف نقدم التهاني المبكرة مرة أخرى"، مؤكدًا مواصلة التعاون والتفاهم بين البلدين وخالص الشكر والتقدير.

من ناحيته، قال الرئيس الأمريكي إن مصر حققت تقدمًا كبيرًا جدًا تحت زعامة الرئيس السيسي، معربًا عن خالص التقدير والتهاني على تلك الإنجازات والتقدم الكبير في كافة الأصعدة.

وقال الرئيس ترامب: "سنتحدث اليوم عن التجارة وعن القوات المسلحة وبعض الأشياء التي تحدث في الشرق الأوسط، وسنتحدث عن الصين، عن رغبة الصين في إجراء صفقة معنا، حيث أنهم يريدون العودة إلى طاولة المفاوضات"، موضحًا أنه ستتم مناقشة موضوع الصين لاحقًا.​