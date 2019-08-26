شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات «الأرصاد» لطقس الاثنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود أنحاء البلاد، اليوم الاثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة، شديد الحرارة جنوبًا نهارًا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح بين متر ومتر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح بين مترين ومترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 26 36

شبين الكوم 25 35

طنطا 24 35

دمنهور 26 34

الإسكندرية 26 32

بلطيم 24 32

مطروح 24 32

السلوم 22 33

سيوة 23 40

بورسعيد 26 32

دمياط 25 32

الزقازيق 25 37

الإسماعيلية 24 37

السويس 25 37

العريش 23 33

رفح 22 32

رأس سدر 26 36

نخل 22 36

نويبع 28 36

طابا 25 35

كاترين 18 34

الطور 27 35

شرم الشيخ 29 40

الغردقة 29 40

مرسى علم 28 37

الفيوم 24 37

بنى سويف 24 37

المنيا 24 38

أسيوط 23 39

سوهاج 24 40

قنا 25 40

الأقصر 27 42

أسوان 28 42

أبوسمبل 26 41

الوادى الجديد 24 42

شلاتين 27 37

أبورماد 27 36

حلايب 28 36

رأس حدربة 29 35