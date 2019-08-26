شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب لـ"السيسى": زيارة وزير خارجية إيران لمقر قمة الدول الـ7 لم تكن مفاجأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن زيارة وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف لمقر قمة الدول الـ7 لم تكن مفاجأة لى، موضحا أن الرئيس الفرنسى ماكرون تحدث معه عن هذه الزيارة، وطلب منه الموافقة على ذلك أثناء قمة السبع.

وأضاف الرئيس الأمريكى، خلال جلسة مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسى على هامش قمة السبع فى فرنسا، أن الولايات المتحدة لا ترغب فى تغيير النظام فى إيران، ولكن يجب على إيران التخلى عن المشروعات النووية والصاروخية.