شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب لـ"السيسى" على هامش قمة السبع: عقدنا صفقة مهمة مع اليابان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة عقدت صفقة مهمة مع اليابان خلال قمة السبع فى فرنسا، مشددا على أنه لن يسمح للصين بقيادة الاقتصاد العالمى، على أن تظل الولايات المتحدة هى أقوى اقتصاد.

وأضاف ترامب، خلال لقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسى على هامش قمة السبع المقامة فى فرنسا، أنه من المبكر جدا الحديث عن أى لقاء مع وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف، موضحا أنه لابد من تجريد إيران من الأسلحة النووية.

وتابع الرئيس الأمريكى: "إيران هى الدولة الأولى المصدرة للإرهاب وأعتقد أنهم سوف يتغيرون خلال الفترة المقبلة خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تعانى منها بسبب العقوبات الاقتصادية".