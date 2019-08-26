شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب لـ"السيسى" على هامش قمة السبع: مصر قامت بأداء رائع تحت قيادة متميزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن مصر قامت بأداء رائع تحت قيادة متميزة من الرئيس السيسى، موضحا أن السيسى شخصية مهمة للغاية للولايات المتحدة.

وأضاف ترامب خلال لقائه مع الرئيس السيسى على هامش قمة السبع فى فرنسا، أن الاتفاق بين فلسطين وإسرائيل ممكن لإنهاء الصراع، لافتا إلى أن إيران فى وضع اقتصادى صعب بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.