شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن استخراج قسيمة الطلاق والمستندات المطلوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتساءل البعض عن المستندات المطلوبة، للحصول على قيد طلاق ورقي، و"الخليج 365" يوضح المستندات المطلوبة فى النقاط التالية. "الإجراءات" 1-شراء النموذج واستيفاء البيانات. 2-تقديم الطلب للموظف المختص. 3-استلام الوثيقة في ذات الوقت. "المعايير المؤهلة للمتقدم للحصول على الخدمة" 1-صاحب القيد شخصيًا. Advertisements 2-أحد أصحاب الشأن حتى الدرجة الثالثة لصاحب القيد شخصيًا. 3-من يحمل توكيل خاص بالتعامل مع الأحوال المدنية من أحد أصحاب الشأن "المستندات المطلوبة" 1-نموذج "40." 2-نموذج رقم "22أ". 3-قسيمة الطلاق أو صورة ضوئية لها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كل ما تريد معرفته عن استخراج قسيمة الطلاق والمستندات المطلوبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.