شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يلتقى ترامب على هامش قمة مجموعة السبع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ قليل نظيره الأمريكى دونالد ترامب على هامش مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى G7.
ومن جانبه، أكد الرئيس الأمريكى، أن مصر قامت بأداء رائع تحت قيادة متميزة من الرئيس السيسى.
كان قد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته بجلسة الشراكة مع أفريقيا، ضمن فعاليات قمة الدول السبع الكبار في فرنسا، على التحديات التى تواجه الدول النامية، ومن ضمنها الدول الأفريقية، في إطار سعيها للارتقاء بمستوى معيشة شعوبها، وتحقيق التنمية المستدامة، وكذلك المعوقات أمام تحقيق تلك الأهداف، والتي تتمثل في الأزمات الدولية والإقليمية القائمة، وتسارع أحداثها وتشابكها.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس السيسى يلتقى ترامب على هامش قمة مجموعة السبع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.