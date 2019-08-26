السيسى يلقى كلمة اليوم أمام جلسة "المناخ والتنوع البيولوجى" بقمة السبع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الاثنين في آخر أيام قمة مجموعة الـ7 المنعقدة حاليا فى مدينة بياريتز الفرنسية فى جلسة مجموعة السبع G7 الخاصة بقضايا "المناخ والتنوع البيولوجى والمحيطات" حيث سيلقى كلمة توضح وجهة نظر القارة الأفريقية تجاه قضايا البيئة وتغير المناخ.

صرح بذلك السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

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