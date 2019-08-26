أخبار مصر | طلاب الثانوية "دور ثاني" يؤدون امتحان الجيولوجيا و"الإستاتيكا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلاب الثانوية "دور ثاني" يؤدون امتحان الجيولوجيا و"الإستاتيكا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يؤدى في تمام الساعة التاسعة، طلاب الثانوية العامة شعبة علمى علوم الامتحان فى مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية بإجمالي عدد 5784 طالبا وطالبة.

كما يؤدى طلاب الثانوية العامة بشعبة العلمي رياضيات الامتحان فى مادة الرياضيات التطبيقية "الإستاتيكا" بإجمالي عدد 5095 طالبا وطالبة، ويؤدى طلاب الثانوية العامة بشعبة الأدبي الامتحان فى مادة الفلسفة والمنطق بإجمالي عدد 6442 طالبا وطالبة.