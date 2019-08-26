أخبار مصر | صحف اليوم تبرز نشاط الرئيس في قمة مجموعة السبع الكبرى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحف اليوم تبرز نشاط الرئيس في قمة مجموعة السبع الكبرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبرزت صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم الإثنين، نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة مجموعة السبع التي عقدت أمس بفرنسا ولقاءاته علي هامش مشاركته بالقمة.

صحيفة الأهرام

ذكرت صحيفة "الأهرام"، أنه وفي كلمة تعكس هموم القارة الأفريقية وتطلعات شعوبها نحو غد أفضل، أكد الرئيس السيسي ضرورة العمل المشترك بين أفريقيا ومجموعة الدول السبع الكبري لإيجاد حلول للتحديات التي تواجه دول القارة السمراء وتحقيق التنمية الشاملة من جهة والحفاظ علي أمنها واستقرارها من جهة أخري .

وأضافت أن الرئيس قال، في كلمته خلال جلسة شراكة مجموعة السبع مع أفريقيا في إطار قمتها المنعقدة في مدينة بياريتز جنوب فرنسا، إن النهوض بالقارة ينبغي أن يتأسس علي إرادة جماعية تستهدف تسوية الأزمات ومكافحة الإرهاب بكل أشكاله لتأثيراته المدمرة علي جميع الأصعدة لا سيما علي جهود التنمية .

وأشارت إلي أن الرئيس أكد أن قارة أفريقيا تمتلك فرصا واعدة وإمكانات متنوعة تؤهلها لتكون شريكا موثوقا للمجتمع الدولي لأن لديها سوقا كبيرة وموارد بشرية غنية والعديد من العناصر الجاذبة.

وأوضحت الصحيفة أن تاروكونو وزير خارجية اليابان أكد أن الرئيس السيسي ورئيس وزراء اليابان شينزو آبي سيشاركان في رئاسة مؤتمر طوكيو السابع للتنمية في أفريقيا "تيكاد7" الذي تستضيفة مدينة "يوكاهاما" اليابانية ابتداء من بعد غد حتي الجمعة المقبل في ضوء تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي هذا العام.

ونقلت الصحيفة عن الوزير الياباني قوله إن العلاقات الثنائية المصرية – اليابانية تم تعزيزها بشكل كبير من خلال زيارة رئيس الوزراء الياباني مصر في يناير 2015، وكذلك زيارة الرئيس السيسي اليابان في فبراير 2016 والعديد من الزيارات المتبادلة بعد ذلك.

وأضافت الصحيفة أن هشام عزب رئيس اتحاد بنوك مصر أكد أن البنوك أسهمت بـ 400 مليون جنيه في تطوير العشوئيات ومنها مشروع توصيل مياه نظيفة للقري والإسهام في تطوير البنية التحتية إلي جانب تطوير المدارس، في اطار مبادرة اتحاد بنوك مصر "عيشة وهوية" لتطوير العشوئيات ودعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

وفي الشأن الدولى، أوضحت الصحيفة أنه وفي هجمات عدوانية متزامنة استهدفت صواريخ إسرائيلية مواقع عسكرية سورية في محيط العاصمة "دمشق" وفي المنطقة الجنوبية ببيروت، وأكدت الدفاعات السورية أنها تصدت فجر أمس لأهداف معينة في سماء دمشق، وأنه تم تدمير غالبية الصواريخ الإسرائيلية قبل الوصول إلي أهدافها؛ بينما أعلن الجيش اللبناني أن طائرتي استطلاع إسرائيليتين سقطتا في ضاحية بيروت الجنوبية بعد وقت قصير من تأكيد حزب الله أن إحداهما كانت مفخخة وانفجرت وألحقت أضرارا كبيرة بمركزه الإعلامى.

صحيفة الأخبار

من جانبها، ذكرت صحيفة "الأخبار"، أن وزارة النقل بحثت مع وفد البنك الدولي التعاون في مجال النقل البحرى، وزار وفد البنك عددًا من الموانىء البحرية، وأشاد بالتطور الكبير الذي شهدته الموانىء المصرية في السنوات الماضية.

وأوضحت الصحيفة أن وزارة النقل أكدت أن الوزارة تنفذ خطة لتعظيم الاستفادة من النقل البحري في دعم الاقتصاد القومي من خلال تطوير كل الموانىء البحرية وفقا للمخطط الشامل للموانىء المصرية البحرية الذي يتم إعداده حاليا والذي يرتكز علي الاستفادة من الموقع الجغرافي للموانىء المصرية وتعظيم الميزة التنافسية للموانىء المصرية لخدمة التجارة الدولية وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت والاستفادة القصوي من التسهيلات المتاحة بالموانىء.

وأشارت الصحيفة إلي أن قوات المظلات المصرية وقوات الإنزال الجوي الروسية والبيلاروسية المشاركة في التدريب المشترك "حماة الصداقة -4" تواصل تنفيذ الأنشطة والفعاليات المخططة وذلك في إطار خطة التدريبات المشتركة بين القوات المسلحة المصرية والعديد من الدول الشقيقة والصديقة.

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وأكدت أن التدريب شارك به أكثر من 1000 مقاتل حيث يتم تنفيذ مهام تدريبية مشتركة تشمل الإسقاط الجوي للقوات بهدف استعادة السيطرة علي عدد من الأهداف الحيوية لتطهيرها من جميع العناصر الإرهابية وبدأت المرحلة التحضيرية باكتمال وصول جميع القوات إلي منطقة التدريب بنطاق مدينة ريازان الروسية واصطفت القوات المشاركة.

ولفتت الصحيفة إلي أن الرئيس السيسي أكد أهمية التأكيد علي جوهر العلاقة بين القارة الأفريقية وشركائها الدوليين كونها شراكة قائمة علي الندية والمساواة وتحقيق المصالح المشتركة للجانبين، مشددا علي أهمية إبراز الأولويات التنموية للدول الأفريقية أمام الشركاء ومن بينها القضاء علي الفقر والتصدي لتغير المناخ ومكافحة الأمراض المتوطنة وتشغيل الشباب وتمكين المرأة وغير ذلك من القضايا؛ فضلا عن العلاقة العضوية بين تحقيق التنمية والحفاظ علي الأمن والاستقرار والتركيز علي الأهداف المتضمنة في أجندة التنمية الأفريقية 2063.

وأشارت الصحيفة إلي أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس السيسي أمس بمقر إقامته في فرنسا كلا من رؤساء روندا بول كاجامي والسنغال ماكي سال، وجنوب أفريقيا سيريل رامافوزا وبوركينا فاسو روك كابوري بالإضافة إلي رئيس المفوضية الأفريقية موسي فكي علي هامش مشاركته في قمة مجموعة السبع بفرنسا.

وفي الشأن الدولى، ذكرت الصحيفة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحث مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية الجديدة وذلك خلال اجتماعها علي هامش قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبري في فرنسا.

وقال ترامب إنه سيتم توسيع العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا بشكل ملحوظ حال إتمام اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، معبرا عن اعتقاده أنها اتفاقية مميزة للغاية.

صحيفة الجمهورية

بدورها، ذكرت صحيفة "الجمهورية"، أن مصر أدانت، وبأشد العبارات، الحادث الإرهابي الذي استهدف أحد ملاعب كرة القدم في قضاء "داقوق" بمحافظة كركوك العراقية ما أسفر عن سقوط 6 قتلي و9 مصابين، وأضافت أن مصر قدمت، في بيان صادر عن وزارة الخارجية أمس، التعازي لأسر الضحايا "الأبرياء" والتمنيات بسرعة الشفاء لمصابي الحادث الأليم، وأكدت مصر وقوفها حكومة وشعبا مع حكومة وشعب العراق "الشقيق" في التصدي لكافة أشكال الإرهاب والتطرف والعنف.

وأشارت إلي أن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي أكد أنه سيتم تسليم جميع طلاب الصف الأول الثانوي في العام الدراسي المقبل أجهزة التابلت بالمجان بمن فيهم طلاب المدارس الخاصة، وقال إن المنظومة الإلكترونية سواء للشرح أو للتدريس أو الامتحانات تستمر في الصفين الأول والثاني الثانوي بلا أي تعديل وأنه سيتم عقد 4 امتحانات لطلاب كل صف بواقع امتحانين إلكترونيين في كل تيرم.

وأكدت الصحيفة أن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك أعرب عن شكره لكل الشركاء الذين ساعدوا السودان في الخروج من المرحلة الصعبة والوصول إلي اتفاق سياسي لتشكيل مؤسسات الحكم الانتقالى، وأوضحت أن حمدوك أشاد بدور الأشقاء و الشركاء الذين ساعدوا السودان في هذه المرحلة الحرجة علي رأسهم مصر، معربا عن شكره للاتحاد الأفريقي والمبادرة الإثيوبية والأشقاء في السعودية ودول الخليج ودول الجوار في الجنوب وتشاد والاتحاد الأوروبي وأمريكا.

وقالت الصحيفة إن الرئيس السيسي دعا مجموعة السبع الكبري إلي ضرورة العمل سويا لإيجاد حلول للتحديات التي تواجه أفريقيا والحفاظ علي الأمن والاستقرار فيها والنهوض بالقارة ومكافحة الإرهاب، وذلك خلال كلمة الرئيس أمام جلسة الشراكة مع أفريقيا في إطار مجموعة السبع التي تعقد في مدينة "بياريتز" الفرنسية.

وفي الشأن الدولى، ذكرت الصحيفة أن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أعرب عن تطلعه لبحث سبل تعميق التحالف مع الولايات المتحدة ومناقشة الوضع الإقليمي بما في ذلك قضية كوريا الشمالية وإيران.

وأشارت إلي أن ذلك جاء خلال اجتماع ثنائي جمعه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب علي هامش قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبري بفرنسا.

وقال آبى، إن هذا الاجتماع يعد فرصة جيدة لمناقشة التجارة الثنائية والعلاقات الاقتصادية بين البلدين.

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي إنه سيتم التوصل قريبا لاتفاقية تجارة مع اليابان، واصفا إياها بأنها ستكون اتفاقية كبرى.