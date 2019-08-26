أخبار مصر | قبل ما تخرج.. تعرف على طقس الإثنين ودرجات الحرارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل ما تخرج.. تعرف على طقس الإثنين ودرجات الحرارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 26 36

شبين الكوم 25 35

طنطا 24 35

دمنهور 26 34

الإسكندرية 26 32

بلطيم 24 32

مطروح 24 32

السلوم 22 33

سيوة 23 40

بورسعيد 26 32

دمياط 25 32

الزقازيق 25 37

الإسماعيلية 24 37

السويس 25 37

العريش 23 33

رفح 22 32

رأس سدر 26 36

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نخل 22 36

نويبع 28 36

طابا 25 35

كاترين 18 34

الطور 27 35

شرم الشيخ 29 40

الغردقة 29 40

مرسى علم 28 37

الفيوم 24 37

بنى سويف 24 37

المنيا 24 38

أسيوط 23 39

سوهاج 24 40

قنا 25 40

الأقصر 27 42

أسوان 28 42

أبوسمبل 26 41

الوادى الجديد 24 42

شلاتين 27 37

أبورماد 27 36

حلايب 28 36

رأس حدربة 29 35.