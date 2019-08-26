مصر | اليوم.. استئناف أمن الدولة على قرار إخلاء سبيل 4 متهمين بقضية "الصفافير"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. استئناف أمن الدولة على قرار إخلاء سبيل 4 متهمين بقضية "الصفافير" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظر الدائرة 31 بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، اليوم الاثنين، استئناف نيابة أمن الدولة العليا علي القرار الصادر اليوم من محكمة مغايرة بإخلاء سبيل أربعة متهمين حدث بتدابير إحترازية في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلامياً بقضية "الصفافير".

والمتهمون هم كل من: عمر محمود رزق، وأحمد عبدالفتاح إبراهيم، وشيماء خليل سليمان، ورمضان نادى صلاح.

وتم القبض على المهمين في غضون شهر مارس 2019 على خلفية حملة الصفافير التى أطلقها الإخواني معتز مطر على إحدى القنوات الفضائية الإخوانية.

