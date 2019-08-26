مصر | اليوم.. استكمال محاكمة 6 متهمين بقتل كويتي الجنسية بالعجوزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. استكمال محاكمة 6 متهمين بقتل كويتي الجنسية بالعجوزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستأنف محكمة جنايات القاهره المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، اليوم الاثنين، جلسة محاكمة 6 متهمين بقتل كويتي بمنطقة العجوزة وسرقته.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار على الهواري وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامي بأمانة سر خالد عبد المنعم ووليد عبد الجواد.

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كشفت تحقيقات نيابة شمال الجيزة بإشراف المستشار محمد المنشاوي المحامي العام الأول للنيابة، أن الخادمة "ع.إ" 32 سنة ربة منزل مكنت الذئاب البشرية "ع.ر" 30 سنة "ميكانيكي سيارات" و"ع.ش" 19 سنة "عامل" من دخول مسكن المجنى عليه وبحوزتهما أسلحة بيضاء وأدوات لشل مقاومة وحركة المجني عليه وقاما بتقييده وطرحه أرضا واستوليا على المبالغ المالية.

وحاول المجني عليه الاستغاثة فانقض عليه المتهمان كاتمين أنفاسه بقصد ازهاق روحه ليتمكنا من اتمام السرقة والفرار بالمسروقات حيث تواجد باقى المتهمين بمحيط العقار محل الواقعة لحين اتمام المخطط الاجرامى .

اعترف المتهمون تفصيلا بارتكابهم الواقعة وأجروا تمثيلا لجريمتهم بمسرح الحادث وجاءت مطابقة لما سردوه باعترافاتهم وماتم ضبطه اثار مادية وماورد بتحريات جهات البحث واقوال شهود الواقعة وماانتهت اليه تقارير مصلحة الطب الشرعى بان سبب الوفاة اسفكسيا الخنق.