شكرا لقرائتكم خبر عن على هامش قمة الـ7.. السيسي يلتقي ترامب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار صرحت مصادر في البيت الأبيض بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيلتقي نظيره الأمريكي دونالد ترامب، حسب ما أوردته «سكاي نيوز» في نبأ عاجل. وسيأتي اللقاء، المزمع عقده بعد قليل، على هامش قمة الـ7 الكبار المقامة في مدينة بياريتز الفرنسية.

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