شكرا لقرائتكم خبر عن فى 26 معلومة.. تعرف على تفاصيل طلبات التقنين وإزالة التعديات بالأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد مختلف أنحاء محافظة الأقصر، أعمال مكثفة للجان فحص طلبات تقنين أراضى وأملاك الدولة للقيام بمعاينة الأراضى والمبانى السكنية المقدم على طلبات لتقنينها من قبل المواطنين، حيث يتم فحص كل موقع تم تقديم طلبات له فى مجالس المدن وديوان المحافظة لتقنينها للوقوف على حالة المنطقة الواقع عليها التعدى لوضع القيمة السعرية المناسبة للمواطن والحكومة فى الحصول على حقوقها.

وفيما يلى يرصد ”الخليج 365” فى معلومات للقراء تفاصيل حملات إزالة التعديات ومبالغ المعاينة والفحص وطلبات التقنين حتى الآن:-

1. تقوم لجان معاينة طلبات التقنين فى مختلف مدن المحافظة بمتابعة موقع الطلبات على أرض الواقع

2. عاينت اللجان مؤخراً عدد من مواقع المساكن والزراعة على الطبيعة

3. المعاينات تخرج لإتمام إجراءات التقنين للمواطنين الذين يرغبون فى تقنين أوضاعهم على أراضى أملاك الدولة

4. المحافظة تعمل حالياً فى مراجعة ومعاينة الطلبات المقدمة لتقنين أوضاع المتعدين على الأراضى أملاك الدولة

5. بلغت عدد الطلبات المقدمة حتى أغسطس الجارى 13877 طلب

6. الطلبات تضمنت 7635 طلب أراضى مبانى و6242 طلب أراضى زراعية

7. بعض الطلبات مستوفى الضوابط والشروط والآخر غير مستوفى الضوابط والشروط

8. بلغت عدد العقود التى وقعت بالتقنين 105 عقد بالمدن المختلفة

9. العقود شملت 68 عقد لمبانى بإجمالى مساحة 17242.73 م2

10. العقود شملت 37 عقد أراضى زراعية بإجمالى 702.996 فدان على مستوى مدن ومراكز المحافظة

11. بلغ إجمالى قيمة مستحقات العقود 38170204 مليون جنيه

12. بلغت حالات التعدى على أراضى الدولة حتى الآن 14000 حالة

13. التعديات شملت 9638 حالة تعدى بالمبانى على أراضى أملاك الدولة بمساحة 1847452 م2

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14. التعديات شملت 4362 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة 4704479 فدان

15. تمت حتى الآن إزالة 10475 حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة، تتضمن 6445 حالة تعدى بالمبانى على أراضى أملاك الدولة، و4030 حالة تعدى على الأراضى الزراعية

16. أكدت المحافظة أنه سيتم إزالة كافة الحالات المخالفة التى لم يتقدم أصحابها لتقنين وضعها حتى اليوم

17. تم التأكيد على سرعة التعامل الحاسم مع كافة أشكال التعديات على أملاك الدولة

18. الإزالات كانت متنوعة وكان أهمها التعدى على الغابات الشجرية فى الصرف الصحى وهى عبارة عن 1800 فدان فى مدينة إسنا و190 فدان فى أرمنت، و35 فدان فى الحبيل

19. التعدى الأهم كان على المنطقة الصناعية بالبغدادى بإجمالى 120 فدان

20. تضم الأقصر عدد من اللجان الخاصة بالتقنين لخدمة ملف الازالات والتقنين

21. اللجنة الأولى هى رقم 5 لسنة 2018 وهى لجنة البت الرئيسية

22. لجنة رقم 6 لسنة 2018 هى لجنة تلقى الطلبات

23. لجنة رقم 7 وهى لجنة الإدخال والمنظومة

24. لجنة رقم 8 لسنة 2018 هى لجنة الفحص

25. لجنة رقم 9 لسنة 2018 هى لجنة المعاينة

26. لجنة رقم 10 هى لجنة التثمين والتسعير



