شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثانى.. حماية المستهلك يطلق مبادرة "حقك" لحل مشاكل السلع المعمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطلق جهاز حماية المستهلك، مبادرة "حقك"، لليوم التالى على التوالى لتخفيض زمن الاستجابة لشكاوى المواطنين، حيث يتم فحص السلع المعمرة اليوم الإثنين، وأن المبادرة تستهدف حصر كافة الشكاوى الواردة للجهاز، كمًا ونوعًا وجغرافيًا، ثم تقسيم الشكاوى على كافة العاملين بالجهاز، بحيث يتولى كل عضو من فريق العمل مسئولية ملف محدد من الشكاوى محدد به اسم الشاكى وموضوع الشكوى ورقم التليفون، ويقوم عضو الجهاز بدوره بالتواصل مع الشاكين فى حضور الشركات والكيانات "الطرف الآخر فى المنظومة" للعمل على اتخاذ إجراء فورى لحل الشكوى بصورة إيجابية،لافتًا إلى أن المبادرة سوف تستمر لمدة أسبوع.

وقال اللواء دكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك لـ"الخليج 365"، أنه سيتم استمرار فحص شكاوى المواطنين عن السلع المعمرة لليوم الثانى، حيث تم تقسيم الشكاوى وفقا لأنواع السلع والخدمات ويتم حلها مع الجهات المشكو فى حقها، لافتا إلى أن كافة الموظفين لدى الجهاز يقومون بالعمل فى المبادرة من أجل حل الشكاوى.

وكان راضى عبد المعطى، قد أهاب بالمواطنين من أصحاب الشكاوى التجاوب مع مجموعات العمل بالجهاز، مشددًا على كافة الكيانات والشركات – أطراف المنظومة الاستهلاكية – التفاعل مع شكاوى المواطنين بصورة أكثر إيجابية، مؤكدًا أن الجهاز هو الوكيل عن المواطنين والمدافع عنهم فى مواجهة كل ما يخل بحقوقهم الاستهلاكية، وأن المواطن هو محور اهتمام كافة مؤسسات الدولة.