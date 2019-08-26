شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. حملات لرفع الإشغالات ومخلفات القمامة بشوارع شرق مدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذ حى شرق مدينة نصر برئاسة اللواء مجدي الوصيف عدد من الحملات المتنوعة،لرفع الإشغالات ومخلفات القمامة بشوارع شرق مدينة نصر.

أسفرت الحملات عن إزالة اشغالات حول عدد من الاكشاك تعوق حركة المواطنين اثناء السير على الرصيف وتشويه المظهر الحضارى قام ماليكيها بوضعها حول الاكشاك مخالفين بذلك المساحة المصدق بها والمسجلة بالرخصة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة والتنبيه مشددا أنه سيتم إلغاء الترخيص وإزالة الاكشاك حال تكرار المخالفة.

كما تم متابعة اعمال النظافة والتجميل فى مناطق متفرقة بالحى ، وطبقا لخطة التطويرالموضوعة لجميع مناطق الحى تم متابعة اعمال التطوير ( تجريد أتربة/ دهانات بلدورات /اصلاح ودهانات اعمدة الإنارة/ التشجير) فى منطقة صقر قريش بالحى العاشر حيث تم بدء وضع (شتلات النجيلة) بالجزيرة الوسطى بتعاون المواطنين أهالى المنطقة ( كمشاركة مجتمعية )مع الجهات التنفيذية.