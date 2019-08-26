اليوم.. ختام الدورى الرياضى للمتعافين من تعاطى المخدرات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد وزيرة التضامن الاجتماعى ، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ، اليوم الاثنين ، ختام الدورى الرياضى للمتعافين من تعاطى المخدرات، وسيتم تسليم الفريق الفائز كأس البطولة.
وسيشهد حضور اللقاء وزير الشباب والرياضة وممثلو مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات ونجوم الرياضة، فيما سيشارك الفنان أحمد جمال ، بتقديم مجموعة من الاغانى لدعم المتعافين.
وكان صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزارة التضامن الاجتماعى قد نظم احتفالية لتكريم المتعافين من تعاطى المخدرات، وذلك فى إطار الدمج المجتمعى لهم باعتبارهم مرضى طالما تقدموا طواعية للعلاج ورفع الوصمة عنهم ومساعدتهم للعودة مرة أخرى لنسيج المجتمع وذلك تحت رعاية وزيرة التضامن الاجتماعى.
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