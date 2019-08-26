محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):
استشهد أمين شرطة، متأثرًا بإصابته، جراء قيام شخص مهتز نفسيًا بالاعتداء عليه مستخدمًا سلاح أبيض.
وتبلغ لقسم شرطة مصر القديمة، بقيام أحد الأشخاص بمغافلة أمين شرطة، معين بخدمة تأمين مجمع الأديان بمصر القديمة، والاعتداء عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" دون مبرر، ما نتج عنه استشهاده إثر الإصابة بجرح طعني.
وألقت وحدة مباحث القسم، القبض على مرتكب الواقعة وبحيازته السلاح المستخدم في الجريمة، وتبين أنه يهذي بعبارات غير مترابطة، وأنه مهتز نفسيًا.
كانت هذه تفاصيل خبر طعنه بـ"سكين".. استشهاد أمين شرطة اعتدى عليه مهتز نفسيا في مصر القديمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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