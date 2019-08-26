أحداث "ماسبيرو الثانية" و"ولاية سيناء 4".. في نشرة المحاكمات الصباحية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

تشهد المحاكم، اليوم الاثنين، عددًا من الجلسات المهمة التي تشغل الرأي العام، تستمع المحكمة في بعضها إلى المرافعة، وتصدر الحكم في أخرى.

ويقدم (الخليج 365) فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك الأحداث:

- محاكمة متهمين بـ" أحداث ماسبيرو الثانية"

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم الاثنين، إعادة محاكمة متهمين اثنين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث ماسبيرو الثانية"، والتي وقعت أحداثها في 5 يوليو من عام 2013.

- المرافعة في محاكمة 555 متهمًا بقضية "ولاية سيناء 4"

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تستمع المحكمة العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم الاثنين، للمرافعة في محاكمة المتهمين في القضية رقم 137 عسكرية المعروفة إعلاميًا بـ"ولاية سيناء 4"، والمتهم فيها 555 متهما بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء.

- محاكمة 9 متهمين في قضية " أحداث الموسكي"

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الاثنين، محاكمة 9 متهمين باستعراض القوة واستغلالها في القضية المعروفة إعلامياً بـ " أحداث الموسكي".

- محاكمة 5 متهمين في "رشوة الجمرك"

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار علي الهواري، اليوم الاثنين، محاكمة 5 متهمين بينهم 3 من العاملين بجمرك ميناء القاهرة الجوي في قضية طلب وتقاضي رشوة قدرها 68 ألف جنيه مقابل تهريب بضائع "فضة" من ميناء القاهرة دون دفع المستحقات المالية من الجمارك ودون عرضها على مصلحة الدمغة والموازين.​