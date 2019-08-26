مصر | اليوم.. استكمال سماع الشهود في محاكمة 555 متهمًا بـ"ولاية سيناء 4"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. استكمال سماع الشهود في محاكمة 555 متهمًا بـ"ولاية سيناء 4" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تستكمل اليوم الاثنين المحكمة العسكرية المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، محاكمة المتهمين في القضية رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال القاهره العسكرية المعروفة إعلاميًا بـ"ولاية سيناء 4"، والمتهم فيها 555 متهما بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء .
وأظهرت التحقيقات والتحريات، أن المتهمين رصدوا مجموعة من المؤسسات والشخصيات العامة، في إطار تخطيطهم لارتكاب عمليات إرهابية، من بين تلك المخططات رصد مبنى وزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، ورصد عدد من السفر العابرة لقناة السويس وميناء دمياط، وكنيسة بمنطقة عزبة النخل بالمرج، وكنيسة الأنبا شنودة بالغردقة، وكنيسة بولس الرسول بالعبور.