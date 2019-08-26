مصر | اليوم.. محاكمة 9 متهمين باستعراض القوة ضد ضابط شرطة بـ "أحداث الموسكي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. محاكمة 9 متهمين باستعراض القوة ضد ضابط شرطة بـ "أحداث الموسكي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظر اليوم الاثنين، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة 9 متهمين باستعراض القوة واستغلالها في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث الموسكي". تعقد الجلسة برئاسة محمد سعيد الشربيني وعضوية وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة وسكرتارية محمد الجمل واحمد مصطفى. كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهم باستعراض القوة واستغلالها وتم ضبط المتهمين حال ارتكابهم جريمة التلويح بالرعب واستعراض القوة واحيلوا للنيابة التي باشرت التحقيقات وقامت بدورها باحالتهم لمحاكمة عاجلة.

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