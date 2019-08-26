شكرا لقرائتكم خبر عن اعرفى حقك.. ماذا تخسر المرأة حال خلع زوجها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحدث بين الأزواج العديد من الخلافات التى قد يستحيل معها الحياة معًا، ولذلك أعطى القانون الزوجة الحق فى الخلع، فى حالة رفض الرجل تطليق زوجته.

وفى حالة الخلع تخسر الزوجة عدة حقوق، بينما يبقي لها عدة حقوق أخرى، خاصة إذا كانت حاضنة.

- تخسر الزوجة فى الخلع حقها فى مؤخر الصداق.

- كما تخسر الزوجة حقها فى نفقة المتعة.

- وتخسر الزوجة حقها فى نفقة العدة.

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- بينما يبقي للزوجة عدة حقوق حتى فى حالة الخلع ومن بينها:

- قائمة المنقولات الزوجية.

- حقها فى حضانة الأطفال.

- حقها فى مسكن وأجر الحضانة.

- نفقة الصغير وكافة حقوقه.