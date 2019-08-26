محافظ الجيزة يحيل واقعة وفاة طفل سقط فى بالوعة صرف بالطالبية للنيابة العامة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ورد بلاغ لغرفة عمليات محافظة الجيزة منذ قليل، يفيد بسقوط طفل 4 سنوات ببالوعة صرف صحى أمام نادى الطالبية مما أدى لوفاته بعد فشل محاولات إنقاذه . وقالت المحافظة فى بيان لها، "إذ تأسف محافظة الجيزة لهذا الحادث الأليم وتتقدم بخالص العزاء لأسرة الطفل المتوفى إلى رحمة الله تعالى فإنها تؤكد أنها لن تتهاون فى مواجهة أى مظاهر للإهمال ومحاسبة المقصرين" . Advertisements و قرر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إحالة الواقعة للنيابة العامة .

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