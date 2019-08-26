شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين" تبدأ فحص تظلمات المستبعدين من منظومة دعم البطاقات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، اعتبارا من اليوم الإثنين وحتى نهاية الشهر الجارى، فحص تظلمات المواطنين الخاصة باستبعادهم من منظومة دعم البطاقات ضمن المرحلة الرابعة، بسبب محددات لجنة العدالة الاجتماعية، على أن يستمر صرف السلع لأى بطاقة طالما أن بيانات التظلم حقيقية، فى حين سيتم إيقاف البطاقات عن صرف السلع اعتبارا من أول شهر سبتمبر المقبل، وذلك لمن ينطبق عليه محددات الاستبعاد بهدف وصول الدعم إلى مستحقيه.

وتعتمد منظومة فحص التظلمات من خلال النظام الإلكترونى، حيث يتم استقبال تظلم صاحب البطاقة إليكترونيا ويقوم بكتابة كافة البيانات التى تثبت بأن محددات الاستبعداد من منظومة دعم البطاقات لاتنطبق عليه، ويتم مراجعة هذه البيانات مع الجهات المعنية التى لديها كافة بيانات المستفديدين، وبعد التأكد من أن بيانات التظلم حقيقية سيتم استمرار تفعيل البطاقة فى صرف السلع، حيث تقوم الوزارة حاليا بإبلاغ المستبعدين قبل إيقاف صرف الدعم لتمكنهم من تقديم التظلمات.

ووجه وزير التموين والتجارة الداخلية باستمرار استخراج بطاقات تموينية جديدة للفئات الأولى بالرعاية والأكثر فقرا وكذلك المستفيدين من "تكافل وكرامة" والضمان الاجتماعىّ والعمالة الموسمية والأرامل وأصحاب الدخل المنخفض فى إطار الحرص على التوسع فى مطلة الرعاية الاجتماعية، بجانب الاستمرار أيضا فى تنقية البطاقات التموينية واستبعاد غير المستحقين دون المساس بأى شخص يستحق الدعم على أن يتم إدراج المواليد الجديدة ضمن منظومة الدعم عقب الانتهاء من تنقية البطاقات أن يكون الأولوية للأسر الأولى بالرعاية ومن محدودى الدخل .

Advertisements

وتقوم وزارة التموين حاليا بتلقى كافة التظلمات للمستبعدين من منظومة الدعم ضمن المرحلة الرابعة فقط من خلال الدخول على موقع الوزارة www.tamwin.com.eg ،وكتابة التظلم ويتم فحصه ومراجعة من يثبت أحقيته، ولن يتم إيقاف البطاقة الخاصة به حيث يقتصر التظلم على من جاء له رساله خلال الشهر الماضى وكذلك الشهر الحالى على بون صرف السلع أو بون صرف الخبز تفيد بأنه غير مستحق حيث أن هذه الرسالة جاءت لمن يستهلكون كهرباء بمعدلات كبيرة تصل إلى 1000 كيلو وات شهريا فأكثر، أو الأسرة التى لديها أكثر من 3 سيارات أو من لديها قيمة مضافة أكثر من 200 ألف جنيه، وذلك من لديها ضرائب أكثر من 100 ألف جنيه، أو الأسرة التى لديها سيارة فارهة أحدث من 2013 أو من لديها حيازة زراعية أكثر من 15 فدانا أو الأسرة لديها جمارك صادرات أكثر من100 ألف جنيه أو من يستهلك موبايل للأسرة أكثر من 800 جنيه أو الأسرة التى لديها مصاريف مدارس أكثر من 50 ألف جنيه، وكذلك الأسرة التى لديها مرتب حكومى 12 ألف جنيه فأكثر شهريًا أو الأسرةالتى لديها جمارك واردات أكثر من 100 ألف جنيه أو الأسرة لديها مهنة عليا وهذه الفئات لهم الحق فى التقدم بالتظلم طالما أنهم يرون أنفسهم لا ينطبق عليهم هذه المحددات .

من جانبه، قال اللواء عمرو مدكور، مستشار وزير التموين للتكنولوجيا ونظم المعلومات، فى تصريحات لـ" الخليج 365 " ان وزير التموين حريص على وصول الدعم إلى مستحقيه وعدم المساس بمستحقى الدعم وهو ما حدث خلال المراحل السابقة فى تنقية البطاقات، حيث يقتصر الاستبعاد من منظومة الدعم على غير المستحقين فقط، لافتا إلى أن منظومة تلقى التظلمات الخاصة بالمستبعدين من منظومة الدعم وفقا لمحددات لجنة العدالة الاجتماعية تتم بشكل إلكترونى، حيث يتقدم صاحب البطاقة بالتظلم الخاص به على موقع دعم مصر ويتم فحصه، وبعد التأكد من البيانات يستمر فى صرف السلع المدعمة، وأنه من المقرر أن يتم إيقاف صرف السلع للمستبعدين ضمن المرحلة الرابعة أول الشهر المقبل .

وأضاف مستشار الوزير، أنه يتم التنسيق مع الجهات المعنية بشكل كامل لمراجعة بيانات المتظلمين والتأكد من أنها صحيحة أم لا حتى لا يحذف أى شخص بدون وجه حق.