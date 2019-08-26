لطلاب الثانوى العامة.. 8 معلومات حول مضمون التطوير فى التقييم المعدل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن التطوير فى الثانوى العام ينصب على التقييم وتغيير مضمون الأسئلة لتحقيق نواتج تعلم قائمة على الفهم بدلا من الحفظ، الخليج 365 يقدم فى 8 معلومات مضمون التطوير فى الثانوى العام فى النظام المعدل. 1- تغيير نوعية الأسئلة لقياس درجات فهم نواتج التعلم. 2- تطبيق تصحيح قادر على قياس الاجابات المختلفة. 3- البعد عن الإجابات النموذجية داخل الامتحان. Advertisements 4- توفير محتوى رقمى من مصادر عالمية لمساعدة الطالب على تنمية الفهم والاستعداد الجيد للأسئلة الجديدة. 5- التابلت والشبكات والبرمجيات ادوات مساعدة وليس جوهر التطوير. 6-على الطالب أن يحضر لنظام مذاكرة يستهدف الفهم لمخرجات التعلم. 7-نظام التصحيح قائم على ألية شفافة بأقل قدر من التدخل البشرى. 8- الثانوية العامة بأسلوب التقييم القديم تنتهى عام 2020 للدفعة الملتحقة بالصف الثالث الثانوى العام هذا العام.

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