شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: مبادرة الكشف المبكر عن ضعف السمع جميع خدماتها مجانا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة والسكان، أن جميع خدمات الكشف المبكر عن ضعف السمع بين المواليد الجدد منذ الأول من سبتمبر المقبل ستكون بالمجان وبدون تحمل.
وقالت وزارة الصحة، إن المبادرة الرئاسية للكشف عن ضعف السمع ستكون فى جميع أنحاء الجمهورية فى نفس الوقت بالتزامن مع فحص الغدة الدرقية.
وكانت وزارة الصحة وفرت كافة الأجهزة إلى الوحدات للقيام بقياس السمع مع توفير كافة القوى البشرية اللازمة لعمل الفحص للأطفال حديثى الولادة .
ويشار إلى أن المبادرة مستمرة إلى الأبد بمعنى أن قياس ضعف السمع سيدرج ضمن كراسة الكشوف الدورية والتطعيمات على أن يكون له خانة فى شهادة الميلاد لتأكيد إجراءه من عدمه.
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