شكرا لقرائتكم خبر عن بدء جني القطن في سيناء.. والإنتاج يفوق التوقعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت مديرية الزراعة فى الإسماعيلية، بالتعاون مع مزارعى قرى القنطرة شرق فى سيناء، الأحد، موسم حصاد القطن وسط أجواء احتفالية، ومؤشرات على زيادة المحصول، وأعلن الدكتور السيد خليل، وكيل وزارة الزراعة، أن إجمالى المساحة المزروعة بالقطن هذا الموسم، بلغت 1650 فداناً، موضحاً أن الإنتاج زاد بنسبة كبيرة بسبب نجاح خطة مكافحة الآفات.

وقال محمد فؤاد، رئيس قسم مكافحة آفات القطن فى المديرية، إن معدل إنتاج القطن صنف جيزة 94 طويل التيلة، فاق كل التوقعات، كما أن جودته عالية، معرباً عن شكره لفريق مكافحة الآفات برئاسة الدكتور سامى بدر، مشيراً إلى تفاؤله بزيادة المحصول، العام المقبل، بعد مضاعفة المساحات المنزرعة نتيجة دخول مياه سحارة سرابيوم التى تمر أسفل قناة السويس، الخدمة ووصول مياه الرى إلى سيناء التى قال إن أرضها من أجود الأراضى الصالحة لزراعة القطن.