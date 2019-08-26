شكرا لقرائتكم خبر عن مد فترة التقديم للطلاب والمعلمين بـ«الصالحية للتكنولوجيا» في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع شركة «الصالحية» للاستثمار والتنمية، ومشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات (ممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية)، مد فترة التقديم للبنين من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية في الشرقية للالتحاق بمدرسة (الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية) حتى 1 سبتمبر المقبل، عبر الرابط (http://emis.gov.eg)، بالإضافة إلى مد فترة التقديم للمعلمين والإداريين للالتحاق بفريق عمل المدرسة حتى الموعد ذاته، عبر الموقع الرسمى (http://tawzef.emis.gov.eg/).

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير لشؤون التعليم الفنى، إن مدارس التكنولوجيا التطبيقية هي مدارس مصرية ذات جودة عالمية، تهدف إلى إعداد خريجين مؤهلين للعمل بالسوق المحلية والدولية، من خلال منظومة متكاملة تقوم على الشراكة بين وزارة التربية والتعليم وشركات القطاع الخاص ومؤسسات تعليمية مرموقة، للحفاظ على جودة المدرسة والعملية التعليمية بها.

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وأضاف «مجاهد» أن المنهج الدراسى المطبق بمدرسة الصالحية يتكون من 3 محاور أساسية، هي: العلوم الأساسية والثقافية، والعلوم الفنية في مجال التخصص، والتدريب العملى داخل المزارع والشركات، كما أن هناك مجموعة من المميزات يحصل عليها الطلاب، مثل الشهادة المصرية ذات الجودة العالمية، وأولوية تعيين المتميزين بشركات الشريك الصناعى، والبيئة التعليمية الممتازة، والرعاية الصحية، بالإضافة إلى تدريب عملى في أثناء الدراسة، ومكافآت مالية أثناء فترات التدريب.

وأوضحت حبيبة عز، منسق مشروع إصلاح التعليم، أن مدرسة الصالحية تعمل على إعداد خريجين قادرين على أداء العمليات المتعلقة بمجال تكنولوجيا الزراعة، وتكنولوجيا الإنتاج الحيوانى والداجنى بكفاءة وفاعلية، ووفق أحدث النظم المتبعة دوليًا، من خلال توفير ورش عمل وتدريبات عملية، لافتة إلى أنه يجب على المتقدم أن يكون من طلاب الشرقية الحاصلين على الشهادة الإعدادية، وألّا تزيد سنه في أول أكتوبر على 18 عامًا، وأن يكون لائقًا من الناحية الصحية والبدنية وفقًا للشروط المقررة، فضلًا عن ضرورة اجتيازه الاختبارات التي تضعها الوزارة في اللغات (الإنجليزية، العربية، والرياضيات)، بالإضافة إلى أهمية اجتياز المقابلات الشخصية التي ستعقد بمقر المدرسة.

وأضافت «حبيبة» أنه يجب على المتقدم الحضور بملف خاص يضم: صورة من شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى (الإعدادية العامة)، وبيان نجاح معتمدا من الإدارة التعليمية التابع لها، وصورة شهادة الميلاد، بالإضافة إلى شهادة طبية معتمدة من التأمين الصحى، وصورتين شخصيتين، وطلب التحاق بالمدرسة بعد استيفائه، وصورة بطاقة ولى الأمر.. وتسليمها بمقر المدرسة من الـ 9 صباحًا حتى الـ12 ظهرًا، عدا أيام (الجمعة والسبت والإجازات الرسمية).