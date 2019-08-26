شكرا لقرائتكم خبر عن "الإعلاميين" تقرر منع تامر أمين من ممارسة النشاط الإعلامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس نقابة الإعلامين برئاسة الدكتور طارق سعدة، منع تامر أمين مقدم برنامج "آخر النهار" المذاع علي قناة النهار، من ممارسة النشاط الإعلامي في القناة أو أى وسيلة إعلامية آخرى لعدم حصوله علي تصريح مزاولة النشاط الإعلامي للنقابة وغير مقيد بجداول النقابة وذلك بالمخالفة للقانون.

وأرسل مجلس نقابة الإعلاميين خطابًا إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالقرار، وإبلاغ إدارة قناة النهار بمنع تامر أمين من الظهور أو ممارسة النشاط الإعلامى.