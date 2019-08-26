أخبار × 24 ساعة.. الصحة: توفير أدوية علاج الإيدز مجانا بـ14 مركزا للرعاية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. الحكومة: تريليون جنيه استثمارت بتنمية حقول البترول والتكرير والبنية الأساسية السيسي بقمة السبع الكبار: حل أزمة ليبيا يحتاج تسوية سياسية والقضاء على فوضى الميليشيات عودة 573 من حجاج الجمعيات من مطار المدينة المنورة اليوم حماية المستهلك يطلق اليوم مبادرة "حقك" لتقليل زمن الاستجابة لشكاوى المواطنين "الدمغة والموازين" تصادر 2.5 كيلو ذهب غير مطابق للمواصفات فى الفيوم وزارة التضامن تعلن توفير خدمة رفيق المسن لرعاية كبار السن فى منازلهم مد المرحلة الأولى لمبادرة الكشف عن أورام الثدى فى 9 محافظات حتى آخر سبتمبر الصحة : توفير أدوية علاج الإيدز بالمجان فى 14 مركز للرعاية منظومة التأمين الصحى × 55 يوما.. 8 إنجازات حققها المشروع لـ920 ألف مواطن Advertisements التعليم: ضبط 4 حالات غش بامتحان الديناميكا والاقتصاد للثانوية دور ثان التعليم تعلن مد فترة التقديم للطلاب للالتحاق بمدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية الأعلى للجامعات يضع 11 معيارا لتشيكل لجان ترقية الأساتذة التعليم العالى: 149 ألف طالب سجلوا رغباتهم بتنسيق الشهادات الفنية الأرصاد: غدا طقس حار رطب بالوجه البحرى ..والعظمى بالقاهرة 36 درجة الزراعة: ارتفاع صادرات الموالح لـ 1.752 مليون طن وإجراءات مشددة للشحنات الزراعة: 12 صنفا جديدا للفول البلدى.. ونتوقع ارتفاع المساحات بعد رفع السعر

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