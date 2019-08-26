شكرا لقرائتكم خبر عن من الوصول لالتقاط الصورة التذكارية.. لقطات من مشاركة الرئيس بقمة الـ 7G..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقب ختام قمة السبعة الكبار التى انعقدت بفرنسا وشارك بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، ضمن فعالياتها، وألقى خلالها كلمة بجلسة الشراكة بين مجموعة السبع وأفريقيا، يستعرض الخليج 365 من خلال الفيديو التالى عدد من اللقطات لمشاركة السيسي بالقمة بدءا من وصوله وحتى التقاط الرئيس الصورة التذكارية وسط قادة الدول المشاركة بالقمة. الرئيس السيسى وسط قادة مجموعة الدول السبع

الرئيس السيسي يشارك في الصورة التذكارية لقادة مجموعة السبع Advertisements

الرئيس المصرى يشارك فى الصورة التذكارية لقادة مجموعة السبع

الرئيس يشارك فى الصورة التذكارية لقادة مجموعة G7

الرئيس يشارك فى الصورة التذكارية لقادة مجموعة السبع

الصورة التذكارية التى يشارك فيها الرئيس السيسى

الصورة التذكارية للرئيس السيسى

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