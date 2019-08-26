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من الوصول لالتقاط الصورة التذكارية.. لقطات من مشاركة الرئيس بقمة الـ 7G..فيديو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقب ختام قمة السبعة الكبار التى انعقدت بفرنسا وشارك بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، ضمن فعالياتها، وألقى خلالها كلمة بجلسة الشراكة بين مجموعة السبع وأفريقيا، يستعرض الخليج 365 من خلال الفيديو التالى عدد من اللقطات لمشاركة السيسي بالقمة بدءا من وصوله وحتى التقاط الرئيس الصورة التذكارية وسط قادة الدول المشاركة بالقمة.

الرئيس السيسى وسط قادة مجموعة الدول السبع

الرئيس السيسى وسط قادة مجموعة الدول السبع

 

الرئيس السيسي يشارك في الصورة التذكارية لقادة مجموعة السبع
الرئيس السيسي يشارك في الصورة التذكارية لقادة مجموعة السبع

 

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الرئيس المصرى يشارك فى الصورة التذكارية لقادة مجموعة السبع
الرئيس المصرى يشارك فى الصورة التذكارية لقادة مجموعة السبع

 

الرئيس يشارك فى الصورة التذكارية لقادة مجموعة G7
الرئيس يشارك فى الصورة التذكارية لقادة مجموعة G7

 

الرئيس يشارك فى الصورة التذكارية لقادة مجموعة السبع
الرئيس يشارك فى الصورة التذكارية لقادة مجموعة السبع

 

الصورة التذكارية التى يشارك فيها الرئيس السيسى
الصورة التذكارية التى يشارك فيها الرئيس السيسى

 

الصورة التذكارية للرئيس السيسى
الصورة التذكارية للرئيس السيسى

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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