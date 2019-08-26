السيسي يشارك في حفل عشاء قادة قمة دول السبع الصناعية الكبرى

محمد اسماعيل - القاهرة - باريس- (أ ش أ):
وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء الأحد، إلى مقر حفل عشاء المشاركين في قمة دول السبع الصناعية الكبرى بفرنسا.
وجمعت صورة تذكارية الرئيس السيسي وقادة الدول والوفود المشاركة في قمة مجموعة السبع، وذلك في ختام القمة المنعقدة في مدينة بياريتز.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس الحالي للاتحاد الافريقي، شارك في وقت سابق اليوم جلسة عمل حول "الشراكة بين مجموعة الـ٧ وأفريقيا"، بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقادة دول مجموعة الـ٧ ورؤساء جنوب إفريقيا والسنغال، ورواندا، وبوركينا فاسو.
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