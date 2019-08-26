الصحة: ضبط 5 أطنان أغذية فاسدة في حملة موسعة على عدد من المصانع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

شنت وزارة الصحة والسكان ممثلة في الإدارة العامة لمراقبة الأغذية، اليوم الأحد، حملة موسعة على 5 مصانع للأغذية بالمنطقة الصناعية بالجيزة، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية والهيئة العامة للطب البيطري؛ مما أسفر عن ضبط 5 أطنان و146 كجم (لحوم مصنعة، توابل، سمن صناعي، زبد بقري) مجهولة المصدر ومتغيرة في خواصها الطبيعية، بالإضافة إلى إعدام 320 كجم أغذية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الصحة والسكان مساء اليوم أن هذه الحملة تأتي ضمن توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بإحكام وتكثيف الرقابة على مصانع الأغذية وضبط الأسواق، بهدف التأكد من ضمان وصول غذاء آمن وسليم للمستهلك، ومراجعة الاشتراطات الصحية الواجب توافرها سواء للعاملين بتلك المصانع من خلال حصولهم على شهادات صحية ومراعاة النظافة الشخصية لهم واتباعهم الممارسات الصحية الجيدة، وكذلك التأكد من اتباع المصانع للممارسات التصنيعية السليمة وحصولهم على التراخيص اللازمة وفقا للقرارات واللوائح المنظمة في هذا الشأن.

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ومن جانبه، أوضح الدكتور علاء عيد مستشار الوزير للشئون الوقائية المتوطنة، أنه تم سحب 24 عينة وإرسالها إلى المعامل المركزية للتأكد من سلامة المنتجات واستيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وذلك بعد الشك في صلاحيتها من خلال الفحص الظاهري لها.

وبدورها، قالت الدكتورة مايسة حمزة رئيس الإدارة المركزية لشئون البيئة والمشرفة على الإدارة العامة لمراقبة الأغذية، إنه تم تحرير 13 محضر ضبط و 21 محضر جنح صحية، طبقا لقراري وزير الصحة 96 و97 لسنة 1967، وذلك بعد مخالفة تلك المنشآت للاشتراطات الصحية، مشيرة إلى التوصية بإيقاف تشغيل مصنعين لمخالفتهما للاشتراطات الصحية.

وأكد خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزارة ماضية في شن حملاتها بالتعاون مع الجهات المعنية، للرقابة على جميع المنشآت الغذائية على مستوى الجمهورية، وذلك للتأكد من سلامة الغذاء، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.