السياحة: مصر في المركز الثاني لأفضل المقاصد العالمية لقضاء إجازات 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبـ يوسف عفيفي:

نشرت مجلة كوندي ناست ترافلر، الأمريكية السياحية، مقالًا تحت عنوان "أفضل المقاصد لقضاء الإجازات لعام 2019"، وجاءت مصر في المركز الثاني بين هذه المقاصد والتي من بينها دول اليونان، وإيطاليا، وأستراليا، واسكتلاندا، والكاريبى، وفرنسا، وتاهيتى، وموزميبق، وناميبيا، والصين، ورومانيا، ومومباى بالهند، وسنغافورة.

وبحسب بيان اليوم، تعتبر مجلة كوندي ناست ترافلر، متخصصة في مجال السياحة والسفر، وحائزة على العديد من الجوائز العالمية، وموجهة إلى شرائح السائحين من أصحاب الإنفاق المرتفع.

وحرصت وزيرة السياحة، على إعادة نشر مثل هذه الأخبار الإيجابية التي تكتب عن مصر في وسائل الإعلام الأجنبية العالمية، وإعادة نشر هذا المقال على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، كما قامت الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة بالترويج لهذه الأخبار الإيجابية من خلال موقع @experienceegypt على موقع التواصل الاجتماعي Instagram.

وأكد المقال، أن مصر عادت بقوة على خريطة السياحة العالمية، وهناك زخما سياحيا متزايدا في مختلف الأماكن في مصر، فهناك إقبالا على الرحلات النيلية حيث أطلقت إحدى الفنادق العائمة رحلات أسبوعية لسفنها الخشبية الجميلة التي تمنح السائح على متنها المتعة أثناء النظر إلى منحدرات الحجر الرملي النوبي والمقابر الأثرية العديدة بالأقصر، إضافة إلى قيام فندق عائم آخر كبير بتجديدات كثيرة، كما قام الفندق العائم بإضافة مدينة هابو الأثرية (مكان الراحة للملك رمسيس الثاني) على خط سيره في نهر النيل، وتحدث الموقع عن أحد الفنادق الجديدة المزمع افتتاحه قريبا، والتابع لسلسة فنادق عالمية كبرى على ضفاف النيل بالقاهرة.

من جانبها، أعربت وزيرة السياحة عن سعادتها بأن تكون مصر في مقدمة المقاصد السياحية التي تتحدث عنها هذه المجلة السياحية الهامة، مؤكدة أن التزايد الواضح في اهتمام المواقع السياحية الشهيرة بمصر كمقصد سياحي متميز مؤشر مهم على النجاح الذي يشهده قطاع السياحة في مصر.

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كان موقع جريدة فاينانشيال تايمز الأمريكية، أكبر جريدة اقتصادية دولية، قد نشر أيضًا مقالًا ترويجيًا يشيد بالرحلات النيلية بين الأقصر وأسوان، وخاصة الدهبيات، واصفا هذه الرحلات بأنها تقدم للسائح تجربة فريدة يرى فيها جوانب من حياة المجتمعات المحلية خلال رحلته، ويتمتع فيها بمشاهدة الآثار المصرية الفريدة، ويستمتع فيها برحلة نيلية لن يراها في أي مكان أخر.

كما اختارت مجلة Travel & Leisure الأمريكية العالمية والمعروفة، أفضل الوجهات الفندقية والعلامات التجارية للمسافرين حول العالم باختيار فندق "سوفيتيل ليجند أولد كتراكت" في المركز الثامن ضمن أفضل 25 فندق في العالم، كما اختارت فندق "فورسيزونز نايل بلازا" في المركز الخامس وفندق Marriott القاهرة في المركز العاشر على مستوى الفنادق في المدن بأفريقيا والشرق الأوسط لعام 2019، يأتي ذلك تأكيدا على المستوى المتميز لهذه الفنادق حيث يعتمد ترشيح المجلة للفنادق على العديد من المعايير أهمها مدى جودة الخدمة المقدمة بها ورضاء العملاء.

واختار موقع Trip Advisor المتخصص في السياحة والسفر مدينة الغردقة ضمن أفضل ٢٥ وجهة سياحية في العالم.

وعرضت قناة "ناشيونال جيوجرافيك" تقريرا جديدا لأفضل الشواطئ فى منطقة الشرق الأوسط، واحتل شاطئ دهب فى محافظة جنوب سيناء المركز الأول فى قائمة أفضل الشواطئ فى الشرق الأوسط.

وقال التقرير، إن شاطئ دهب يتميز بنقاء المياه التي تضم أشكالاً مختلفة من الشعاب المرجانية، بالإضافة إلى أن تجربة الغطس في هذا الشاطئ مميزة للغاية، وتعد محمية أبو جالوم من الأماكن المميزة التي يمكن الذهاب إليها خلال زيارة شواطئ دهب، وكذلك الاستمتاع بالحياة البدوية في هذه المنطقة.

