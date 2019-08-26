مصرع طفل سقط داخل بالوعة صرف في الطالبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: لقي طفل مصرعه، مساء الأحد، إثر سقوطه داخل بالوعة صرف صحي بمنطقة الطالبية. تلقى مشرف غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغا من الأهالي بسقوط طفل يدعى "ياسين"، 6 سنوات" في بالوعة صرف أمام نادي الطالبية. على مدار أكثر من 90 دقيقة، بحث الأهالي عن "غطاس" للبحث عن الطفل -حسب شهود عيان- حتى تم انتشاله بمنطقة فيصل، ونقله إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة. تحرر محضر الواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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